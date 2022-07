Marc Angel: Orbans Aussagen zu «Rassenmischung» schocken auch in Luxemburg

«Wir wollen keine gemischte Rasse sein», die mit Nicht-Europäern «vermischt» werde, sagte der Nationalkonservative Viktor Orban. Er hatte in einer Rede vor Mitgliedern der ungarisch-stämmigen Minderheit in Rumänien am Samstag seine Ablehnung einer «multi-ethnischen» Gesellschaft bekräftigt. Der ungarische Regierungschef wettert regelmäßig gegen Einwanderer, hatte bisher das Wort «Rasse» aber vermieden. Als Negativbeispiel wies er auf «europäische Länder, die von Nicht-Europäern bevölkert werden», hin. Diese seien seiner Ansicht nach «keine Nationen mehr».