Intensive Pflege: Orca-Mütter pflegen ihre männlichen Nachkommen bis ans Lebensende

Dass, Mutter zu sein, nicht immer einfach ist, dürfte allgemein bekannt sein. Eine neue Studie zeigt nun, dass das bei Orcas noch mehr als bei anderen Tierarten zutrifft. Die in der Fachzeitschrift «Current Biology» veröffentlichte Studie konzentriert sich auf eine Gruppe von Orcas, die als «Southern Resident»-Population bekannt ist und vor der Küste des US-Staates Washington und der kanadischen Provinz British Columbia lebt. Die Gruppe wird vom Center for Whale Research seit 1976 beobachtet.

Die Daten zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Weibchen ein lebensfähiges Kalb gebärt, mit der Anzahl an männlichen Nachkommen, die es hat, sinkt. Und dies war unabhängig vom Alter ihres Nachkommen zu beobachten. «Das Ausmaß der Kosten, die die Weibchen für die Betreuung ihrer ausgewachsenen Söhne auf sich nehmen, war wirklich überraschend», so Weiss.

Männliche Orcas überleben den Tod ihrer Mutter oft nicht lange

«Es gibt viele Beispiele bei Säugetieren für mütterliche Fürsorge und mütterliche Investitionen in junge Nachkommen. Aber in allen Beispielen, in denen dies bisher untersucht wurde, scheint diese Investition zu enden, sobald der Nachwuchs das Erwachsenenalter erreicht hat», sagt Sam Ellis, ein Tierverhaltensforscher der Universität Exeter und Mitverfasser der Studie. Weiter sei auffällig, dass männliche Orcas mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb von einem Jahr nach dem Tod ihrer Mutter sterben würden. So könnten weibliche Orcas ein Alter von 80 Jahren erreichen, während männliche «schon Glück haben, wenn sie 40 Jahre alt werden».