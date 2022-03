Australien : Orcas jagen Blauwale — und bevorzugen Zungen

Orcas, auch unter dem Namen «Killerwale» bekannt, sind die Fleischfresser der Weltmeere schlechthin. Nun wurde beobachtet, wie sie Jagd auf das größte Tier der Welt machen.

Orcas sind in allen Weltmeeren aufzufinden und haben verschiedenste Strategien entwickelt, um von Robben bis Blauwale alle möglichen Tiere zu jagen.

Orcawale gelten als Fleischfresser ganz oben in der Nahrungskette. Meeresforscherinnen und -forscher beobachten immer wieder mit großer Faszination, wie geschickt die Tiere auf der Jagd nach Nahrung sind.

Nun haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstmals drei Fälle dokumentiert, bei denen die Orcas selbst Blauwale – die größten Tiere des Planeten – getötet und gefressen haben. Die drei Angriffe hatten in der westaustralischen Bremer Bay stattgefunden.

Zwölf Orcas gegen einen Blauwal

Um die Blauwale erfolgreich erlegen zu können, gehen die Orcas in Schulen vor, schreibt der «Spiegel». Zwölf vornehmlich weibliche Orcas griffen in einem der drei Fälle einen Wal an, Junge hätten dabei zugeschaut. Zur Veranschaulichung: Ein Orcaweibchen ist im Schnitt sieben Meter lang und fünf Tonnen schwer, der Blauwal war 22 Meter lang und schätzungsweise 150 Tonnen schwer. Trotz der großen Gruppe und ihren «ausgefeilten» Jagdtechniken: Bis sie den Wal erlegt hatten, dauerte es eine Stunde. Anschließend hätten sich über 50 Tiere versammelt, um den Blauwal zu verspeisen. Dabei hätten sie redlich «geteilt.»