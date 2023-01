Australien: «Ordentliche Menge Strahlung» – wer diese Kapsel findet, soll sie nicht anfassen

1 / 3 An einer Dringlichkeitssitzung hat der westaustralische Gesundheitschef Dr. Andrew Robertson über die verlorene radioaktive Kapsel informiert. Screenshot Für ganz Westaustralien gilt aktuell eine dringende Gesundheitswarnung. Open Street Map Contributors Die Kapsel ist zwar winzig, doch die Strahlung pro Stunde ist so groß, wie wenn man zehnmal geröntgt werden würde. Twitter/Chief Health Officer, Western Australia

Im Westen Australiens ist beim Transport aus einem Minengelände eine kleine radioaktive Kapsel verloren gegangen. Das gaben Behörden am Freitag in einer Dringlichkeitssitzung bekannt und sprachen eine dringende Gesundheitswarnung aus. Gemäß einem Sprecher sei die Kapsel nur sechs mal acht Millimeter groß. Zusätzlich schwierig bei der Suche für die Behörden: Die Kapsel könnte sich irgendwo zwischen Perth an der Südwestküste und der Stadt Newman befinden – auf einer Strecke von rund 1400 Kilometern.

Kapsel sendet eine «ordentliche Menge Strahlung» aus

Wie der Generaldirektor in der Abteilung für öffentliche Gesundheit in Westaustralien, Dr. Andrew Robertson mitteilt, sende die Kapsel «eine ordentliche Menge Strahlung» aus. Konkret handle es sich um zwei Millisievert pro Stunde, die ausgestrahlt würden. Sievert ist die Maßeinheit, in der die Risiken ionisierender Strahlung gemessen werden. Die Strahlung sei das Äquivalent davon, in einer Stunde zehnmal geröntgt zu werden. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die durchschnittliche natürliche Strahlenbelastung bei 2,1 Millisievert im Jahr.

Die radioaktiven Kapseln werden üblicherweise im Bergbau verwendet. Die Kapsel ist irgendwann nach dem 10. Januar aus einem Lastwagen verschwunden, wie das westaustralische Gesundheitsdepartment in seiner Mitteilung schreibt. Autofahrer, die in den letzten Wochen auf der Strecke unterwegs waren, sind nun dazu angehalten, zu prüfen, ob sich die Kapsel in ihren Reifen festgesetzt hat.