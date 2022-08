Shandong und Henan : Organversagen – Neuartiges Virus in China ausgebrochen

In den chinesischen Regionen Shandong und Henan ist es offenbar zu einem Ausbruch eines neuen Erregers gekommen. Das sogenannte Langya-Henipavirus (LayV) dürfte wie das Coronavirus und die Affenpocken ebenfalls von Tieren auf Menschen übertragen worden sein, wie Heute.at berichtet. Wie taiwanische Medien unter Berufung auf die nationalen Centers for Disease Control (CDC) berichten, soll es bereits 35 Infektionsfälle in den betroffenen Provinzen geben.

In einer im «New England Journal of Medicine» veröffentlichten Studie berichten Forscher, dass neun der Patienten auch mit anderen Pathogenen infiziert waren, weshalb die Untersuchung der Symptome nur an den 26 übrigen durchgeführt wurde. Dabei zeigte sich, dass alle Erkrankten Fieber entwickelten. Die übrigen leichten Symptome – Mattheit, Husten, Appetitlosigkeit, Muskelschmerzen, Übelkeit, Kopfweh und Erbrechen – wurden in absteigender Reihenfolge nur bei 54 bis 35 Prozent der Untersuchten festgestellt.