Hahnenkampf : Orlando Bloom geht auf Justin Bieber los

Ärger zwischen zwei Alphatieren: So geschehen an einem Morgen im Edelrestaurant Cipriani auf Ibiza. Zwischen Bloom und Bieber flogen die Fäuste.

Die Vorgeschichte zu dieser Promi-Prügelei ist schon fast legendär: Nach einer Show der Modemarke Victoria's Secret im Jahr 2012 kamen sich das Dessous-Model Miranda Kerr (31) und Justin Bieber (20) angeblich gefährlich nahe. Der Altersunterschied spielte dabei offenbar keine grosse Rolle. Was das Techtelmechtel speziell machte, ist die Tatsache, dass Miranda Kerr zu diesem Zeitpunkt mit Orlando Bloom (37) verheiratet war.

Diese Woche kam es auf Ibiza zum großen Gockeltreffen der beiden. Angeblich hielten sich Bloom und Bieber am Morgen (wieso bloss am Morgen?) im Edelrestaurant Cipriani am Yachthafen von Ibiza-Stadt auf. Ebenfalls anwesend: Paris Hilton und P. Diddy.