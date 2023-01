Senioren-Unterkunft: Orpea-Residenz will in Luxemburg «einen guten Start hinlegen»

Im Dezember hat die Seniorenunterkunft Récital in Merl geöffnet. Insgesamt gibt es 110 Zimmer.

Im Dezember hat die Seniorenresidenz Récital in Merl eröffnet – die erste Niederlassung der französischen Orpea-Gruppe in Luxemburg. Derzeit sind erst eine Handvoll Bewohner eingezogen, insgesamt kann die Residenz bei einer Gesamtkapazität von 110 Zimmern 123 Personen beherbergen. «Wir haben uns für einen schrittweisen Einzug entschieden», erklärt Stéphanie Rondoz, die Récital-Direktorin. «Ich möchte nicht zu schnell vorgehen, denn die Betreuung muss qualitativ hochwertig sein», sagt sie. «Wir haben keinen Druck, um jeden Preis alle Zimmer zu einem bestimmten Zeitpunkt füllen zu müssen.»

Außerdem müsse noch ausreichend qualifiziertes Personal eingestellt werden. Angepeilt werden rund 100 Mitarbeitende, je nach Auslastung. «Wir wollen in Ruhe starten und uns an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Bewohner orientieren», so die Direktorin.