28. Platz für Luxemburger : Osch konnte im Slalom «nicht mal den Boden sehen»

Der luxemburgische Skifahrer Matthieu Osch erreichte am Sonntag bei den Olympischen Spielen unter extremen Bedingungen im Riesenslalom einen guten 28. Platz.

«An einem Tag ist so viel Schnee gefallen wie in einem ganzen Jahr», sagte Matthieu Osch, der am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Peking im Riesenslalom antrat. Der Luxemburger hat den Elementen getrotzt und nach den beiden Läufen einen hervorragenden 28. Platz belegt. Nachdem er im ersten Lauf auf Platz 34 landete, verbesserte er sich im zweiten Lauf auf Platz 28 – 17,19 Sekunden hinter dem Schweizer Goldmedaillengewinner Marco Odermatt.