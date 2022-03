Humanitäre Hilfe : Osteopathinnen auf Nepal-Mission

LUXEMBURG – Zwei Freundinnen aus dem Großherzogtum sind in den Himalaya gereist, um Aufklärungsarbeit zu leisten.

Zwei Osteopathinnen betreiben Aufklärungsarbeit in Nepal.

Mylène Barthélemy arbeitet seit fast einem Jahr Osteopathin in Belval. Begleitet von ihrer Kollegin und Freundin Lea reist nach Nepal, um der Bevölkerung in medizinischen Fragen zu helfen. «Unser Ziel ist es, Prävention zu betreiben», erklärt sie. «Wir wollten schon immer humanitäre Arbeit leisten, schon während unseres Studiums.»

Nepal erlebte am 25. April 2005 ein Erdbeben der Stärke 7,8. Dabei wurden fast 8000 Menschen getötet. Besonders hart getroffen wurde die Ortschaft Langtang, in der 525 Bewohner ihr Leben verloren. Nach Angaben der UN wurden durch die Katastrophe mehr als 160.00 Häuser komplett zerstört. Die Tragödie ging Mylène zu Herzen.

Vor Ort werden die beiden Osteopathinnen von zwei Hebammen und einem Arzt begleitet. Der Auftrag der beiden Freundinnen: der Bevölkerung den Zugang zur Gesundheitsversorgung erleichtern. «Die Menschen transportieren auch dort sehr viele Dinge auf ihren Köpfen, was schwere Schäden nach sich ziehen kann», erklären die Medizinerinnen. In Zusammenarbeit mit den Organisationen «Shakti Nepal» und «Hands of Solidarity» leisten die Luxemburgerinnen bis zum 2. Dezember Aufklärungsarbeit.