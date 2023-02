Luxemburg: Osterhasen sind schon in die Supermarkt-Regale eingezogen

Valentinstag ist gerade vorbei, und schon macht sich das nächste Event in den Produktregalen der Supermärkte breit: Ostern. Seit 15. Februar gibt es in vielen Geschäften schon Osterschokolade zu kaufen, auch wenn der Ostersonntag erst am 9. April ist. Bei «Action» gab es sogar schon Anfang Januar Osternaschereien, quasi im fliegenden Wechsel zu Schoko-Nikoläusen.