Britisches Königshaus: Ostern erinnert sie an Verluste – darum ist das Fest für die Royals so emotional

Royal-Expertin Ingrid Seward glaubt, dass es dieses Wochenende in Windsor dennoch fröhlich zugehen wird. Sie sagte zu «The Sun»: «Da Ostern dieses Jahr früh ist, ist es auch der zweite Todestag von Prinz Philip am Ostersonntag», zudem sei Queen Mum kurz vor Ostern 2002 gestorben, erinnert Seward. Sie gehe davon aus, dass das Fest dieses Jahr bei der königlichen Familie fröhlich, aber auch nachdenklich werde. Der Expertin zufolge wird es wahrscheinlich einige Gebete in der privaten Kapelle im Schloss geben. Seward fügte hinzu: «Während des Ostergottesdienstes in der St.-Georges-Kapelle wird es zudem eine Andacht sowohl für die Queen als auch für Philip geben.»