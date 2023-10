Osthessen: 13 Feuerwehrmänner retten Ochse aus Baumstamm

Ein Wanderer hat einem Ochsen das Leben gerettet: Der Spaziergänger entdeckte am Dienstag ein junges Tier auf einer Weide in Ehrenfeld in Osthessen, das mit dem Kopf in einem Baum steckte. Zur Rettung des neugierigen Ochsen musste die örtliche Feuerwehr mit 13 Männern ausrücken, zudem kam ein Tierarzt hinzu.