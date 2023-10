Ostsee: Deutscher wehrt sich gegen Wildpinkel-Strafe und bekommt recht

In einer lauen Sommernacht pinkelte ein Mann in die Ostsee – und wurde dabei von Ordnungshütern erwischt. (Symbolbild)

In einer lauen Sommernacht dieses Jahres genoss eine Freundesgruppe die salzige Brise in der Lübecker Bucht im Norden Deutschlands. Weil ihm die Blase drückte, entfernte sich ein Mann etwa zwanzig Meter von der Gruppe, um zu pinkeln – wurde dabei aber erwischt und sollte eine Strafe zahlen, gegen die er sich nun erfolgreich gewehrt hat.

Gemeinsames Urinieren bei Männern normal

Hinsichtlich einer möglichen Verletzung des Schamgefühls in der Öffentlichkeit urteilt das Gericht, dass es in öffentlichen Männertoiletten üblich sei, gemeinsam in Gemeinschaftsurinale zu urinieren, sodass das Urinieren in einem sozialen Kontext nicht als schändlich angesehen werde. Dies gelte auch für das Urinieren im Freien, auch wenn es möglicherweise die Schamhaftigkeit anderer Personen verletzen könnte.