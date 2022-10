Netflix-Doku: «Our Planet»-Konzert beschallt die Luxemburger Coque

«Es handelt sich um ein internationales Orchester, das der ‹Our Planet›-Produktion», betont Irena Bastian, die für Veranstaltungen in der «Coque» verantwortlich ist. Das Event war eigentlich für das Jahr 2020 geplant, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. «Es wird die zweite Veranstaltung dieser Art hier sein. «Lord of the Rings» im Jahr 2009 war die erste». Am Mittwoch gab es noch Plätze. Der Erlös wird an Bildungs- und Sensibilisierungs-Initiativen des WWF gespendet. Wer also am Samstag entweder ins Kino oder ins Konzert gehen möchte, kann hier beides haben.