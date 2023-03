Hamburg: P.F. (35) tötete auch Ungeborenes – das ist zur Bluttat in Hamburg bekannt

Am Donnerstag erschoss ein 35-Jähriger in Hamburg acht Menschen und verletzte weitere. Die Polizei hat am Freitagmittag über die bisherigen Erkenntnisse informiert.

«Dachte an jugendlichen Scherz» – Augenzeuge filmt Schüsse in Kirche. (Video: Thomas Sennhauser)

Bei Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in der norddeutschen Stadt Hamburg hat es am Donnerstag acht Tote und acht Verletzte gegeben. Das teilte Hamburgs Innensenator Andy Grote am Freitag bei einer Pressekonferenz mit.

Zu den Toten zählt die Polizei auch den Täter sowie ein ungeborenes Kind im Alter von sieben Monaten, das im Mutterleib getroffen wurde. Der Innensenator sprach von einer «Amoktat». Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte während einer Konferenz in München sein Mitgefühl für die Familien der Getöteten und Verletzte.

Olaf Scholz äußert sich zur Bluttat Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gibt während einer Pressekonferenz mit den Vorsitzenden der wichtigsten Wirtschaftsverbände in Deutschland eine Erklärung zu der Schießerei in einem Zentrum der Zeugen Jehovas in Hamburg ab. (Video: (Video: AFPTV))

Die Behörden haben am Freitagmittag in einer einstündigen Pressekonferenz über den aktuellen Ermittlungsstand informiert.

Der Täter

Nach Ermittlerangaben vom Freitag handelt es sich um ein 35-jähriges früheres Mitglied der Gemeinde. P.F. habe die Zeugen Jehovas vor rund eineinhalb Jahren verlassen, aber «offenbar nicht im Guten», sagt Thomas Radszuweit, Leiter des Staatsschutzes.

Die Behörden hätten im Januar ein anonymes Hinweisschreiben erhalten, sagte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Meyer. In dem Brief habe gestanden, dass F. an einer psychischen Erkrankung leiden könnte, die aber nicht diagnostiziert sei, führte Meyer weiter aus. Er hege demnach besondere Wut auf die Anhänger von Religionen, vor allem auf die Zeugen Jehovas. Der anonyme Briefschreiber habe gewollt, dass F. in Bezug auf die Einhaltung waffenrechtlicher Vorschriften überprüft werde, sagte Meyer.

Anfang Februar besuchten Polizeivollzugsbeamte der Waffenbehörde F. unangekündigt zu Hause in Hamburg-Altona. Dieser habe sich kooperativ gezeigt, sagte Meyer weiter. Die Beamten hätten die Einhaltung der waffenrechtlichen Vorschriften geprüft und bis auf die Tatsache, dass ein Projektil außerhalb des Tresors gelegen habe, keine Beanstandungen gehabt. Es habe auch keine Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung F.s gegeben. Danach seien die rechtlichen Möglichkeiten für polizeiliche Maßnahmen ausgeschöpft gewesen. Die Abläufe sollen nun noch einmal kritisch überprüft werden.

Ablauf der Tat

Am Donnerstagabend, 9. März, ging um 21.04 Uhr der erste Notruf ein. Insgesamt verzeichnete die Einsatzleitzentrale 47 Anrufe zur Tat. Um 21.08 Uhr waren die ersten Kräfte bereits vor Ort, diese wollten eigentlich gerade Feierabend machen und befanden sich zufällig in der Nähe des Schauplatzes. Bereits um 21.11 Uhr haben sich die Einsatzkräfte der Spezialeinheit USE «gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und das Geschehen unterbrochen». Damit hätten die Einsatzkräfte viele Leben gerettet. Der Täter flüchtete ins erste Obergeschoss und richtete sich dort selbst.

Die Tatwaffe

P.F. war Sportschütze und besaß daher legal eine Waffe, die er bei der Tat verwendete. Er hatte grosse Mengen Munition bei sich. Er verschoss bei dem Verbrechen nach Ermittlerangaben insgesamt neun Magazine mit mehr als 130 Schuss, bei sich trug er darüber hinaus weitere 22 Magazine.

Die Opfer

Bei den Todesopfern handelt es sich um vier Männer, darunter der Täter, zwei Frauen im Alter von 33 bis 60 Jahren und einen weiblichen Fötus im Alter von sieben Monaten. Alle Toten sind deutsche Staatsangehörige. Darüber hinaus seien sechs Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 23 und 46 Jahren verletzt worden, mindestens vier von ihnen lebensbedrohlich, «teils mit multiplen Schusswunden», sagte Radszuweit.

Was ist das Motiv des Täters?