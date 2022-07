Höchstes Gebäude Großbritanniens : Paar filmt sich bei Sex in Londoner Wahrzeichen

Ein Pärchen konnte im berühmten Londoner Wolkenkratzer «The Shard» nicht die Hände voneinander lassen und drehte einen Sex-Film.

Ein Anwohner hat sich beschwert, nachdem das Paar einen Film für Erwachsene in dem Wahrzeichen gedreht und anschließend ins Internet gestellt hatte.

«Es ist ekelhaft»

«Das ist widerlich. Es ist ekelhaft. Ich kann nicht glauben, dass sie das an so einem öffentlichen Ort getan haben», so der Anwohner, der ein dauerhaftes Hausverbot für das Paar fordert.