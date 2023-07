Reise nach Luxemburg: Paar legt 7000 Kilometer entlang Donau und Elbe zurück – in fast 100 Jahre altem Auto

Zunächst haben sie die zehn Länder entlang der Donau passiert. Marie erinnert sich: «Die Straßen in Bulgarien sind abscheulich, aber der Abschnitt durch Rumänien durch war zum Verlieben.» Auch Abenteuer hatten ihre Reise parat. In der Ukraine wurde ihr Auto insgesamt drei Mal durchsucht, sogar als sie das Land wieder verlassen wollten.

Kleine technische Patzer sind normal

Doch Marie stellt fest: «Wir sehen fast nur in lächelnde Gesichter.» Kein Wunder, hat das Auto schließlich den passenden Spitznamen «La Charmante». Jedoch ist die Fahrweise in manchen Fällen alles andere als charmant. Angesichts des Baujahres fehlt eine Servolenkung und auch die Bremsen sind vollmechanisch. Daher müsse man besonders vorausschauend fahren. Das geringste «Übel» an «fehlender» Technik ist dabei noch das Knacken des unsynchronisierten Getriebes.

Die fehlende Ausstattung macht das Auto authentisch

Was aber außerhalb Stevens technischen Know-hows liegt, sind Unfälle, wie sie eben im Straßenverkehr passieren können. Bei der Rückfahrt nach Luxemburg kam es in den Niederlanden zu einer Kollision und so endete die Reise in einem Mietwagen. Alle Insassen blieben glücklicherweise unverletzt, der Spaßfaktor sei jedoch nicht der gleiche wie in seinem Peugeot 201.