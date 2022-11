China : Paar nach drei Jahren wiedervereint – Frau stirbt am selben Tag

Eine Russin, die wegen der chinesischen Covid-Maßnahmen rund drei Jahren von ihrem Ehemann getrennt war, traf ihn dieses Jahr endlich wieder – am selben Tag starb sie an einer Lungenembolie.

Nikas Mutter konnte sich noch per Videoschalte verabschieden

Die tragische Geschichte einer Liebe zwischen einer Russin und eines Chinesen bewegt China. Das Paar war aufgrund der Pandemie rund drei Jahre getrennt und am selben Tag der lang ersehnten Wiedervereinigung starb die erst 30-Jährige an einer Lungenembolie.

Die Geschichte wurde bekannt, weil die Russin – von der «South China Morning Post» «Nika» genannt, nach ihrem Ableben ihre Organe an vier Menschen in China hat spenden lassen. Die Transplantationen sollen Anfang dieses Monats in der südchinesischen Region Guangxi Zhuang stattgefunden haben.