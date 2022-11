Iran: Paar widersetzt sich dem Regime – der «Kuss von Shiraz» geht viral

Im Iran ist sogar das Küssen in der Öffentlichkeit verboten – es drohen Sanktionen durch die Sittenpolizei. Das Bild eines Pärchens, welches diese Regel offen missachtet, wird gerade zum Zeichen des Widerstands.

1 / 5 Das Bild des unbekannten Pärchens, das sich im Iran in der Öffentlichkeit küsst, ist am 17. November 2022 als Symbol des Widerstands gegen das Regime viral gegangen. Twitter Denn das Foto zeigt den anhaltenden Wunsch nach Freiheit in einem Land, das von einem autokratischen Regime dominiert wird. AFP Shiraz – die Stadt, in der das Foto des Pärchens aufgenommen worden sein soll – war auch eines der aktivsten Zentren bei den jüngsten Protesten im Iran. AFP

Ein einfaches Foto von einem Mann und einer Frau, die sich auf einer belebten Straße in Shiraz, Iran, küssen, geht momentan um die Welt. Obwohl die Identität der Beteiligten nicht bekannt ist, hat sich der Schnappschuss in den sozialen Medien auf der ganzen Welt verbreitet, berichtet das Onlineportal «Red State». Denn das Foto zeige den anhaltenden Wunsch nach Freiheit in einem Land, das von einem autokratischen Regime dominiert wird.

Sie trägt kein Kopftuch und das öffentliche Küssen ist im Iran verboten. Doch dies konnte das Pärchen nicht davon abhalten, das romantische Foto an einem gut sichtbaren Ort aufzunehmen. Schnell wurde es zu einem neuen Sinnbild für den Widerstand, besonders auch der jungen Generation. Kreativität ist die Waffe, die junge Iraner und Iranerinnen einsetzen, um das Regime der Ayatollahs herauszufordern, das die individuellen Freiheiten, insbesondere der Frauen, unterdrückt.

«Das ist es, was unsere Revolution ausmacht!»

«Es ist eine Art, das Leben zu feiern», schreibt jemand auf Twitter. «Das ist es, was unsere Revolution ausmacht», jubelt ein 22-jähriger Internetnutzer. Andere teilten das Foto mit Versen von iranischen Dichtern, wie der «Corriere della Serra» berichtet.

Berichten zufolge wurde der Schnappschuss am Dienstagabend an der Moali Abad Avenue in der iranischen Millionenstadt Shiraz aufgenommen, wo die Bürger dem «Blutigen November» gedachten – denn bei Protesten im November 2019 wurden mehr als 1500 Menschen getötet. Shiraz war auch eines der aktivsten Zentren bei den Protesten aufgrund des Todes von Mahsa Amini.

16.000 Demonstranten stehen vor Gericht

In den letzten Tagen sind im Iran fünf Menschen zum Tode verurteilt worden . Das Regime hat damit begonnen, im Eiltempo Urteile gegen die fast 16.000 Demonstrierenden zu fällen, die wegen der Proteste vor Gericht stehen. Gerade am Dienstag verurteilte ein Revolutionsgericht eine Person, die «Menschen auf der Straße mit einer Stichwaffe terrorisiert», ein Motorrad in Brand gesteckt und einen Menschen mit einem Messer angegriffen haben soll.

Der Iran wird seit dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini am 16. September von Protesten erschüttert. Die 22-Jährige war von der Sittenpolizei festgenommen worden, da sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen haben soll. Sie starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Die iranischen Behörden verurteilen die Demonstrationen als «Unruhen» und haben schon Hunderte Menschen festgenommen.