Ausnahme wird Normalität : Paare in England und Wales dürfen im Freien heiraten

Ab April gelten in England und Wales neue Regeln für Hochzeiten. Künftig darf bei nicht-religiösen Zeremonien auch regulär draußen geheiratet werden.

Bisher waren Hochzeiten im Freien in England und in Wales nur wegen Corona zugelassen. (Symbolbild)

Was als Corona-Ausnahme begann, wird nun Normalität: In England und Wales sollen Paare künftig im Freien heiraten dürfen. Die gesetzliche Änderung, die ab April gelten soll, bezieht sich zunächst auf nicht-religiöse Zeremonien. Religiöse Trauungen könnten jedoch folgen, auch hier seien Reformen in Planung, hieß es vom Justizministerium. Weiterhin müssen die Trauungen allerdings an dafür freigegebenen Veranstaltungsorten stattfinden.