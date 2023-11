Pablo Picasso: «Frau mit Armbanduhr» in New York für über 139 Millionen versteigert

Ein Gemälde von Pablo Picasso ist in New York für 139 Millionen Dollar versteigert worden.

Pablo Picassos Meisterwerk «Frau mit Armbanduhr» ist vom Auktionshaus Sotheby’s in New York für 139,3 Millionen Dollar (rund 130 Millionen Euro) versteigert worden. Es ist der zweithöchste Betrag, der jemals für ein Werk des spanischen Künstlers erzielt wurde. Das Gemälde ist Teil der Sammlung der dieses Jahr im Alter von 102 Jahren verstorbenen New Yorker Kunstmäzenin Emily Fisher Landau. Teile der Sammlung kommen diese Woche bei Sotheby’s in einer Sonderauktion unter den Hammer.