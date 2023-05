Jeffrey Epstein: «Pädo-Island» bald 5-Sterne-Hotel? Das soll aus Epsteins Little St. James werden

Ist es okay, aus den Inseln ein Luxus-Resort zu machen?

Ja. Was geschehen ist, ist geschehen. Die Insel an sich hat ja eigentlich nichts mit den furchtbaren Taten zu tun. Ich weiß nicht, eine Gedenkstätte für die Opfer wäre vielleicht besser. Nein, ich würde niemals an so einen Ort in die Ferien fahren.