Urteil in den USA : Pädophiler muss für 15.000 Jahre hinter Gitter

Ein 40-Jähriger wurde vergangene Woche in Florida verhaftet, nachdem er einen Jungen mehrere Jahre missbraucht hatte. Insgesamt wurden in über 800 Fällen angeklagt.

Garrick Bloom wurde vergangenen Donnerstag in einem Obdachlosenheim in der Nähe der Bushaltestelle einer Schule in Tallahassee, Florida, verhaftet. Gegen den 46-jährigen Amerikaner war am 16. Januar ein Haftbefehl erlassen worden. Die Polizei ist erleichtert, dass sie den Mann, der als pädophil gilt endlich dingfest machen konnte: «Hier sind jeden Tag Kinder unterwegs, die den Schulbus nehmen. Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ein solches Raubtier zuschlägt», sagt der stellvertretende Einsatzleiter Marty West.