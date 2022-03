Saarland : Pärchen entführt Säugling aus Krankenhaus

HOMBURG – Aus der Uniklinik ist am Mittwoch ein Neugeborenes entführt worden. Die Polizei fand das Baby einen Tag später.

Die Polizei hat ein Baby, das aus einer Kinderklinik in Homburg im Saarland entführt wurde, am Donnerstag in der Wohnung einer 38-Jährigen gefunden. Der erst wenige Tage alte Junge verschwand am Mittwochvormittag aus dem Krankenzimmer der Mutter und ist von den Beamten wohlbehalten gefunden worden, wie die Polizei mitteilte.