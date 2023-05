Erfurt: Pärchen sorgt mit Sex im Auto für dauerrote Ampel

Ein liebestolles Pärchen hat in Erfurt für eine dauerrote Ampel gesorgt. Wie die Polizei in der thüringischen Landeshauptstadt am Sonntagabend mitteilte, stand das Auto der beiden seit längerer Zeit mit beschlagenen Scheiben mitten auf der Straße. Als Polizeibeamte nach dem Rechten schauen wollten, entdeckten sie das Paar beim Geschlechtsverkehr.