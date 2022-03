Amoktour auf der Autobahn : Paintball-Schütze ballert auf Trierer Autobahn um sich

TRIER – Ein Autofahrer auf Amoktour hat am Dienstagabend einen Großeinsatz auf der Autobahn bei Trier ausgelöst. Der Mann schoss mit einem Paintball-Gewehr auf fahrende Autos.

Am Dienstagabend um 17.45 Uhr meldet sich das erste «Opfer» des Pistoleros. Eine 44-Jährige erklärt der Polizei aufgeregt, dass sie an der A-62-Auffahrt Glan-Münchweiler in Richtung Trier unterwegs ist – und gerade mit Paintball-Munition beschossen wurde. Eine Streife fährt zum Tatort und findet auf der Seitenscheibe der Fahrerseite einen orangefarbenen Fleck in Kopfhöhe. Noch während der Anzeigenaufnahme gehen zwei weitere Meldungen über «Paintball-Beschuss» ein – eine aus Henschtal, eine aus Kusel, alle auf der Route in Richtung Trier.