Pakistan : Sie flüchteten vor den Taliban, jetzt müssen sie zurück

Die Reise treten sie aber alles andere als freiwillig an – viele erwartet in Afghanistan eine ungewisse Zukunft.

Tausende Afghanen haben sich in Pakistan in Richtung Heimat aufgemacht.

Wegen der angekündigten Massenabschiebung von Flüchtlingen aus Pakistan verlassen weiter Tausende Afghanen das südasiatische Land. Am wichtigen Grenzübergang Torkham zwischen Pakistan und Afghanistan bildete sich am Donnerstag eine kilometerlange Schlange aus Lastwagen und Menschen, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

«Mache mir wegen der Taliban Sorgen um meine Töchter»

Zehntausende Afghanen sollen Pakistan schon verlassen haben

Nach Regierungsangaben lebten zuletzt etwa 4,4 Millionen afghanische Geflüchtete in Pakistan, 1,7 Millionen davon ohne gültige Papiere. Seit der Ankündigung haben nach Angaben von Behörden vor Ablauf der Frist am 1. November schon mehr als 140.000 Afghanen das Land verlassen.

Behörden und Hilfsorganisationen in Afghanistan stehen vor der Herausforderung, die Rückkehrer unterzubringen. Die Afghanen, die nun in ihr Heimatland zurückkehrten, hätten keinen Platz, an den sie zurückgehen könnten, warnten der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC), der Dänische Flüchtlingsrat (DRC) und das International Rescue Committee (IRC).

Internationale Organisationen mit «schweren Bedenken»

Die Bedingungen dabei seien katastrophal: Viele der Afghanen hätten beschwerliche, mehrtägige Reisen hinter sich, bei denen sie der Witterung ausgesetzt gewesen seien. Oft seien sie dabei dazu gezwungen gewesen, ihren Besitz im Tausch für Transportmöglichkeiten aufzugeben. Zugleich überfordere der jüngste Anstieg der Rückkehrer die Ressourcen der Hilfsorganisationen und die fragile Infrastruktur in Afghanistan. Es gebe großen Bedarf an internationaler Hilfe.

Afghanistan laut UN nicht auf Flüchtlinge vorbereitet

Die Hilfsorganisation Save the Children erwartet, dass viele afghanische Familien den Winter in Lagern in der Grenzregion verbringen müssten. UN-Generalsekretär António Guterres äußerte nach Angaben seines Sprechers seine Sorge. Afghanistan sei in vielfacher Hinsicht nicht darauf vorbereitet, die Menschen wieder aufzunehmen.