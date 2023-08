Der Dienstag sollte für Osama Sharif ein besonderer Schultag werden, schließlich sollte er sein Examensergebnis erfahren. Doch in der Seilbahn zur Schule wartete eine viel schlimmere Prüfung auf ihn.

Pakistan : Teenager schildert Stunden in verunglückter Gondel

Retter bauten aus einem hölzernen Bettgestell einen behelfsmäßigen Sessellift. Uncredited/Pakistan Rescue Military/AP/dpa

Einer der aus einer havarierten Seilbahngondel in Pakistan geretteten Schüler hat die dramatischen Stunden in mehr als 300 Metern Höhe geschildert. Er habe schon viel von Wundern gehört, jetzt habe er bei seiner Rettung eines mit eigenen Augen gesehen, sagte der 15-jährige Osama Sharif am Mittwoch. Er und die anderen sieben Insassen hätten mehrfach geglaubt, dass ihr Tod unmittelbar bevorstehe.

Sharif und fünf weitere Jungen hatten die Seilbahn am Dienstagmorgen wie üblich dafür genutzt, um über eine Schlucht in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa zur Schule zu kommen. In der Gondel waren auch zwei Erwachsene. Er sei gespannt auf das Ergebnis seiner Abschlussprüfung gewesen, berichtete Sharif. «Plötzlich haben wir einen Stoß gespürt», berichtete er. «Alles passierte so schnell, dass wir alle glaubten, wir würden sterben.»

Nach Angaben des Rettungsdienstes im Bezirk Battagram war ein Seil gerissen und die Gondel baumelte an einem zweiten Hunderte Meter über der Schlucht. Sharif berichtete, die beiden Erwachsenen und einige der Kinder hätten per Mobiltelefon Alarm geschlagen. Eltern hätten versucht, ihre Kinder in der Gondel zu beruhigen. «Sie sagten uns, wir sollten uns keine Sorgen machen, Hilfe sei unterwegs», sagte Sharif.

Seil beginnt wild zu schwingen

Nach Stunden hätten sie dann Hubschrauber gesehen. Einmal sei ein Soldat an einem Seil ganz nah an die Gondel herangekommen. Doch die von den Rotorblättern verwirbelte Luft sei eine Gefahr für das letzte Seil gewesen, das die Gondel vor einem Absturz bewahrte. «Wir schrien und hatten Tränen in den Augen, denn wir fürchteten, die Seilbahn würde abstürzen», sagte Sharif in einem Telefoninterview.

Schließlich wurde eines der jüngsten Kinder in der Gondel von einem Kommandosoldaten in einem Geschirr nach oben gezogen. Ein Video zeigt, wie das einzige Seil, an dem die Gondel hing, wild zu schwingen beginnt.

Nach Sonnenuntergang durften Hubschrauber nicht mehr fliegen. Retter bauten daraufhin aus einem hölzernen Bettgestell einen behelfsmäßigen Sessellift und hangelten sich am intakten Seil an die Gondel heran. Kurz vor Mitternacht, etwa 16 Stunden nach dem Unglück, ließen Retter und Freiwillige den Sessellift an einem Seil zum Boden herunter.

Jugendliche, die stundenlang in einer Gondel ausharren mussten, erhalten nach ihrer Rettung von Dorfbewohnern erste Hilfe. Nazir Mahood/AP/dpa

Von den rund 30 000 Menschen, die in Battagram leben, verfolgten knapp 8000 die Rettungsaktion. Zahlreiche Einwohner halfen freiwillig. Als der Sessellift mit zwei Jungen in traditionellen weißen Gewändern endlich in Sicht kam, ertönten Freudenrufe. «Gott ist groß», rief die Menge.

In der Gegend gebaute Seilbahnen werden in Battagram häufig genutzt, um tiefe Täler zu überwinden und Fahrzeit zu sparen. Allerdings werden sie oft nur schlecht instandgehalten. Immer wieder kommt es zu Unfällen und jedes Jahr gibt es Tote oder Verletzte. Am Mittwoch nahm die Polizei den Eigentümer der Unglücksgondel fest. Ihm werde vorgeworfen, Sicherheitsvorschriften ignoriert zu haben, hieß es. Zugleich bereiteten die Behörden die Reparatur der Seilbahn vor.

Der pakistanische Fernsehsender Geo TV sendete Interviews mit den Überlebenden Rizwan Ullah und Gul Faraz, die sagten, sie hätten den Tod so hautnah miterlebt, dass sie diese Tortur wohl jahrelang nicht vergessen könnten.

Gul Faraz (r) und Rizwan Ullah, Überlebende des Seilbahnunglücks, sprechen mit Journalisten in der Nähe des Unglücksortes. Saqib Manzoor/AP/dpa

Ein weiterer geretteter Schüler sagte, die Seilbahnen seien die einzige Möglichkeit, um in die Schule oder in Büros zu kommen. «Ich habe Angst davor, die Seilbahn zu benutzen, aber ich habe keine andere Wahl. Ich werde wieder zur Schule gehen, wenn die Seilbahn repariert ist», kündigte Ata Ullah an.