Parlamentsdebatte : Palästina-Frage stiftet Verwirrung in der Chamber

LUXEMBURG – Die Abgeordneten haben am Mittwoch über zwei Anträge für die Anerkennung Palästinas als eigenen Staat entschieden.

Das Parlament in Luxemburg hat sich am Mittwochvormittag mit der Palästina-Frage beschäftigt. Die Abgeordneten der Regierungsparteien DP, LSAP und Déi Gréng stimmten gemeinsam mit Déi Lénk dafür, die Anerkennung des Staates in die Wege zu leiten – allerdings erst «zu einem gegebenen Zeitpunkt». Die größte Oppositionspartei CSV äußerte Kritik an der Vorgehensweise, da man erst eine gemeinsame Position der EU abwartet hätte sollen. Die Konservativen reichten schließlich aber eine eigene Motion ein. Sie wurde mit 24 Stimmen, 31 Enthaltungen und drei Gegenstimmen ebenfalls angenommen.