Vor Doku-Release: Palast bereitet Kampf gegen Prinz Harry und Herzogin Meghan vor

Es sind nur 72 Sekunden, in denen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) ihre sechsteilige Netflix-Dokumentation anteasern. Doch genau diese 72 Sekunden sorgen aktuell für ordentlich Wirbel, sowohl vor aber vor allem hinter den Palastmauern. In royalen Kreisen ist man sich einig, dass allein der Trailer schon als unmissverständliche Kriegserklärung an die britische Königsfamilie betrachtet werden kann. Und gemäß Produktionskreisen dürfte die Angst der Royals vor der Veröffentlichung der ersten drei Folgen am 8. Dezember durchaus berechtigt sein.

Royale Stimmen gehen davon aus, dass sich die Öffentlichkeit nach der Ausstrahlung spalten wird: «Entweder man ist für Team Sussex oder für Team Wales. Die große Frage ist, was auch immer die Enthüllungen in der Dokumentation sind, auf wessen Seite die Leute stehen werden, nachdem sie die Serie gesehen haben», so ein anderer Insider gegenüber der britischen Zeitung. Er fügt an: «Wenn das, was schlussendlich ausgestrahlt wird, so erschütternd ist, wie uns zu glauben gemacht wird, dann könnte es zugunsten der Sussexes ausgehen.»