Panama : Rechtsprofessor erschießt Aktivisten auf Straße

Der US-Rechtsprofessor und Anwalt Kenneth Darlington (77) schoss auf offener Straße, genauer am Pan-American Highway, auf zwei Aktivisten, die sich an einer Straßenblockade gegen ein Bergbau-Vorhaben beteiligten.

Auf der Plattform «X», ehemals Twitter, kursieren Videos, auf denen die besagte Situation zu sehen ist. Zunächst sieht man, wie der 77-Jährige, der neben der panamaischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, länger mit den Aktivisten diskutiert – die ganze Zeit bereits mit seiner Waffe in der Hand.

Irgendwann macht der Mann die indirekte Drohung in seiner Hand wahr: Er schießt auf zwei der Aktivisten, einer der beiden verstirbt noch am Tatort, der andere später im Krankenhaus. Laut «Newsroom Panama» soll es sich bei den Opfern um zwei Männer mittleren Alters gehandelt haben, einer davon Lehrer.

Darlington war der Polizei schon bekannt

Kenneth Darlington sitzt nun laut Angaben der panamaischen Generalstaatsanwaltschaft in Untersuchungshaft – wegen illegalen Waffenbesitzes und einem Tötungsdelikt. Laut «Newsroom Panama» wurde gegen ihn bereits im Jahr 2005 wegen illegalen Besitzes von Kriegswaffen und Munition ermittelt, er wurde aber gegen Kaution wieder freigelassen.

Die Straßenblockade, die den beiden Aktivisten zum Verhängnis wurde, war Teil eines wochenlangen Protests gegen ein Bergbau-Vorhaben in Panama. Darin geht es um einen Vertrag mit dem kanadischen Unternehmen First Quantum Minerals – Ziel ist die Ausbeutung einer Kupfermine, der Präsident Laurentino Cortizo entgegen des Widerstands der Wahlbehörde zugestimmt hatte. Dennoch zeigten die Proteste offenbar Wirkung: Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Regierung ein unbefristetes Moratorium für neue Verträge zum Metallabbau verabschiedet hat.