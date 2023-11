Panik in Italien: Haben Tierschützer Löwe Kimba absichtlich freigelassen?

Löwe Kimba wurde am späten Abend des 11. November 2023 eingefangen. Das Tier befindet sich jetzt wieder in seinem Käfig.

Kimba hat am Samstag die Menschen der Ortschaft Ladispoli sieben Stunden in Angst und Bange gehalten: Der Zirkuslöwe war aus seinem Käfig ausgebrochen und seelenruhig durch die 40.000-Einwohner-Stadt nördlich von Rom spaziert. Jetzt äußern sich die Besitzer des Zirkus zum Vorfall und machen brisante Vorwürfe: Sie glauben, es sei eine Sabotageaktion gewesen.

«Ich fand das Schloss offen», sagt Rony Vassallo vom Zirkus Ronny Roller zu Corriere della Sera. So viel er wisse, könnten Löwen Türen nicht öffnen, meint er ironisch. Zudem soll Zirkuspersonal drei Personen gesehen haben, wie sie am Käfig des Tieres herumwerkelten. Sie seien anschließend weggerannt. Seine Theorie teilte der Zirkusbesitzer der Polizei mit, die Ermittler würden diese prüfen, so Vassallo.