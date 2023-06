Montreal: Panne bei Formel 1 in Kanada – Videoüberwachung ausgefallen

Eine Panne bei der Videoüberwachung hat für eine Zwangspause beim Formel-1-Auftakttraining in Montreal gesorgt. Kurz nach Beginn unterbrach die Rennleitung am Freitag per Roter Flagge aus Sicherheitsgründen die erste Übungseinheit in Kanada, weil die Regelhüter nicht auf alle Kameras an der Strecke zugreifen konnten. Zunächst schien noch ein Defekt bei Alpine-Pilot Pierre Gasly die Ursache, der mit Kupplungsschaden auf der Strecke ausgerollt war. Doch auch als das Auto des Franzosen vom Asphalt geräumt war, blieb die Boxengasse auf dem Circuit Gilles-Villeneuve geschlossen.