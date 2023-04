TV-Quiz: Panne bei «Wer wird Millionär?» – alle Antwortmöglichkeiten waren falsch

Ein Novum in der Geschichte der Quiz-Sendung.

Inmitten einer pinkfarbenen Osterhasenfigur, einem XXL-Osternest und bunten Osterblumen begrüßte Günther Jauch die Zuschauenden am Sonntag zu einem «Wer wird Millionär?» -Osterspecial. Neben zahlreichen Besonderheiten und Premieren sorgte vor allem ein noch nie da gewesener Fehler der Redaktion für Gesprächsstoff.

Luca Demirel aus Mönchengladbach nahm in der Ostersendung auf dem Ratestuhl Platz – voller Freude. «Ich hatte viermal richtig, aber war immer ein Ticken zu langsam», sagte der Lehramtsstudent von der Uni Köln und fügte an: «Ich habe einfach irgendwas getippt.» Der staunende Moderator kommentierte daraufhin: «Wissen Sie, wie groß die Chance ist, das Richtige zu treffen? 1:24».

«Wer wird Millionär?»-Redaktion passierte Antwortpanne

Schnell merkte der 66-Jährige, dass etwas nicht stimmte, und appellierte mit einer imitierten lallenden Stimme an seine Redaktion: «Is doch egal! Hau mal vier Lösungen rein, auch wenn sie mit der Frage nichts zu tun haben!» Das Publikum amüsierte sich und Kandidat Luca konterte: «Ich nehme Antwort E.» Daraufhin sinnierte Jauch: «Das hatten wir auch noch nie. Das führt dann wieder zu so Schlagzeilen: ‹Riesenpanne bei WWM!›», sinnierte Jauch, bis plötzlich eine Stimme aus dem Off versprach, schnellstmöglich eine Lösung zu finden.