Pantone 448C: Die hässlichste Farbe der Welt hält dich sogar vom Rauchen ab

Ein Marktforschungsinstitut hat 1000 Menschen gefragt, welche Farbe sie besonders hässlich finden. Der «Gewinner» wird nun für Zigarettenpackungen verwendet. Getty Images

Das Marktforschungsinstitut GFK hat tausend Raucher gefragt, welche Farbe sie besonders hässlich finden. Ziel dieser Umfrage war, eine besonders abstoßende Verpackungsfarbe für Zigaretten zu finden. Gewonnen hat Pantone 448C, auch Opaque Couché genannt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage verbinden die grün-braun-graue Farbe mit «Dreck, Tod und Teer».

1 / 3 Das ist sie, die laut Marktforschung hässlichste Farbe der Welt: Pantone 448C. Pantone Sie wird für Einheitsverpackungen von Zigaretten verwendet und soll damit vom Kauf abhalten – oder zumindest nicht zusätzlich animieren. Wikipedia/The RedBurn Ob diese Taktik funktioniert, ist umstritten: Eine neue Studie aus Italien zeigt, dass der Zigarettenkonsum seit der Einführung der Einheitsverpackungen in Frankreich und Großbritannien sogar gestiegen ist. Wikipedia/The RedBurn

Diesen Umstand hat sich unter anderem das australische Gesundheitsministerium zunutze gemacht: Seit 2012 dürfen in dem Land nur noch Zigaretten in Einheitsverpackungen verkauft werden – im Farbton Pantone 448C und inklusive Schockbilder. Andere Länder haben die Einheitsverpackungen inzwischen ebenfalls eingeführt: Kanada, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Irland, Israel, Norwegen, Neuseeland, Slowenien, Saudiarabien, Uruguay, Thailand, Singapur, die Türkei, Belgien und die Niederlande. Neue Studien zweifeln jedoch an der Wirksamkeit dieser Methode.

Beliebt in Mode, Beauty und Wohnen

Bei Pantone ist man indes nur mäßig begeistert. «Bei Pantone behandeln wir alle Farben gleich», erklärt Leatrice Eisenmann, Executive Director bei Pantone, gegenüber The Guardian. «So was wie eine hässlichste Farbe gibt es nicht.» Stattdessen werde 448C mit «warmen Erdtönen» verbunden und sei in anderen Bereichen beliebt.

1 / 4 Von wegen hässlich: Das französische Label Saint Laurent zeigt für seine Frühling-/Sommer-Kollektion 2024 einen Look im umstrittenen Farbton. IMAGO/Avalon.red Nicht nur im Mode- und Wohnbereich ist die Farbe beliebt, auch auf den Nägeln wird sie angeboten. J. Hannah Bei diesem Nagellack des US-Labels J. Hannah heißt die Farbe übrigens «Compost». J. Hannah

Damit hat Pantone durchaus recht: So abschreckend der Farbton auf Zigarettenpackungen wirken soll, so gern wird er in anderen Bereichen genutzt. So gibt es beispielsweise Nagellacke, Kleidung und diverse Möbel im umstrittenen Olivgrün. Interior-Blogs zeigen derweil auf Instagram und Pinterest, wie die Farbe wohnlich wirkt.

Wie findest du Pantone 448C? Schrecklich. Da würde ich auch mit dem Rauchen aufhören. Schon nicht so schön, aber auch nicht die hässlichste Farbe. Es ist einfach eine normale Farbe. Weder schön noch hässlich. Ich finde es eigentlich ganz hübsch.