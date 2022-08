Kreis Trier-Saarburg : Panzer-Abwehr-Granate bei Arbeiten Neubaugebiet freigelegt

Eine Panzer-Abwehr-Granate aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Korlingen (Landkreis Trier-Saarburg) kontrolliert gesprengt worden. Die Granate wurde am Freitagmorgen bei Baggerarbeiten auf einem Feld ausgegraben, an dem ein Neubaugebiet entsteht, wie die Polizei in Trier mitteilte.