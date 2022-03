Ukraine-Krise : Panzer keine Lösung: Putin will reden

Bei der Livesendung «direkter Draht» hat Wladimir Putin das Vorgehen der ukrainischen Regierung kritisiert und einen «echten Dialog» angestoßen.

Kremlchef Wladimir Putin hat sich nach dem Einsatz von ukrainischen Regierungstruppen in der krisengeschüttelten Ostukraine für Verhandlungen zur Lösung des Konflikts ausgesprochen. Weder Flugzeuge noch Panzer könnten die Krise dort beenden, sagte Putin am Donnerstag in Moskau. In der landesweiten Fernsehsendung «Direkter Draht» verurteilte er die Gewalt der nicht gewählten neuen ukrainischen Führung gegen die eigene Bevölkerung. «Das ist noch ein schweres Verbrechen der heutigen Machthaber in Kiew», sagte Putin.