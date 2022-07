Charkiw : «Papa, das war’s. Sie ist tot» – Die Angriffe auf Wohnviertel erschüttern

Fast 5000 Zivilpersonen sind in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion getötet worden – nach bestätigten Zahlen. Tatsächlich dürften es viele mehr sein. Ein schwer auszuhaltender Besuch in Charkiw.

Feuerwehrleute löschen das Feuer eines zerstörten Autos nach einem russischen Angriff in einem Wohnviertel in der Innenstadt von Charkiw. (11. Juli)

Sie wollte gerade draußen die Katzen füttern, als der Beschuss losging. Es war Nachmittag in dem Wohnviertel, eine gute Zeit für Erledigungen. Aber nahe der Front in der Ukraine gibt es keine Alltagsroutinen mehr. In der zweitgrößten Stadt Charkiw unweit der russischen Grenze leben die Menschen täglich mit dem Grollen von Artillerieangriffen im Hintergrund und dem Lärm von Explosionen in ihrer Nähe.