Coming-Out : «Papa, ich bin schwul»

Seit Dienstag dürfen auch bekennende Schwule und Lesben im US-Militär dienen. Ein Soldat beschloss, sich endlich zu outen - und das Gespräch mit seinem Vater ins Internet zu stellen.

Schwule und Lesben dürfen seit Dienstag in den Streitkräften der USA dienen, ohne ihre Homosexualität leugnen zu müssen. Bisher mussten sie ihre sexuelle Orientierung verheimlichen oder fürchten, ihren Job zu verlieren. Die Regel «don't ask, don't tell» (frag nicht, sag nichts) war Anfang der 1990er Jahre unter dem damaligen Präsidenten Bill Clinton als Kompromiss eingeführt worden.

Ein schwuler US-Soldat, der laut eigenen Angaben derzeit in Deutschland stationiert ist und kürzlich im Nahen Osten gedient hat, nahm das historische Ereignis zum Anlass, sich gegenüber seiner Famile zu outen. Das Telefongespräch mit seinem Vater in Alabama filmte er und stellte das Video noch am selben Tag auf Youtube (siehe oben).