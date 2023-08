Paparazzi-Bilder: Kanye West und Bianca irritieren kniend und unten ohne Fans

Kanye West (46) und seine vermeintliche Ehefrau Bianca Censori (28) genießen ihre diesjährigen Sommerferien in Italien. Doch die beiden sorgen während ihres Trips immer wieder für Gesprächsstoff – so auch nun in Venedig. Während einer Fahrt im Wassertaxi wurde er mit runtergezogener Hose und entsprechend entblößtem Hintern von Paparazzi erwischt. Laut US-Medien ist er während der ganzen Fahrt so ausgeharrt.

Derweil machte es sich seine ehemalige Mitarbeiterin, die er im Januar angeblich geheiratet haben soll, mit dem Kopf in seinem Schoss gemütlich. Ihre Ellenbogen soll sie zeitweise auf den Oberschenkeln des Rappers abgestützt haben, während sie vor ihm kniete. Ein Anblick, der bei vielen Fans auf Twitter die Fantasie und Spekulationen um die Handlungen zwischen den beiden während der Bootsfahrt ankurbelt.

«Das ist nicht der richtige Ort für so was, Ye», schreibt ein User. Eine weitere meint: «Stopp, ist es das, was wir wirklich alle denken? Ich glaube, hier gibt es keine Gegenargumente. Sind wir uns einig?» «Lasst es bitte ein KI-generiertes Bild sein, diese Realität kann ich nicht verkraften», oder «Ihr beiden wisst schon, dass man euch beim Liebemachen sehen kann?», ist ebenfalls zu lesen.

Bereits vor wenigen Tagen, während ihres Aufenthalts in der Toskana , galt der Bogen als überspannt – zumindest wenn es nach Kritikerinnen und Kritikern im Netz geht. Diese forderten, dass Bianca, die in Italien «praktisch nackt» herumlief, bestraft wird. Stein des Anstoßes waren Bilder, die zunächst der «Daily Mail Australia» exklusiv vorlagen. Sie zeigen Censori in einem beigefarbenen, hautengen Catsuit, die Nippel werden lediglich von einer schwarzen Umhängetasche bedeckt. Die australische Architektin trug den gewagten Look zu einem Dinner-Date mit ihrem Kanye und zog damit wohl ziemlich alle Blicke auf sich. Was wohl sexy wirken sollte, stößt im Netz auf viel Ablehnung und Unverständnis.