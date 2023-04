Abendmahlmesse in Jugendgefängnis: Papst Franziskus wäscht Häftlingen die Füße

Papst Franziskus hat in einem Jugendgefängnis in Rom die traditionelle Abendmahlmesse gefeiert sowie Häftlingen die Füße gewaschen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche feierte den Gottesdienst am Gründonnerstag mit rund 100 Insassen und Wärtern der Justizvollzugsanstalt von Casal del Marmo. An die jungen Häftlinge gerichtet sagte er: «Jesus liebt uns, wie wir sind. Er verlässt uns nicht, vergesst das nicht!» Anschließend wusch und küsste er zwölf Inhaftierten die Füße. Nach Vatikan-Angaben handelte es sich um zehn junge Männer und zwei junge Frauen – sechs von ihnen Minderjährige.

Das Ritual der Fußwaschung geht auf eine biblisch überlieferte Geste von Jesus Christus an seinen Jüngern beim letzten Abendmahl zurück und ist ein Zeichen der Demut. Papst Franziskus erinnert in seinen öffentlichen Auftritten oft an Menschen am Rande der Gesellschaft – an die «Ausgegrenzten», die «als Probleme katalogisiert werden», wie er am Palmsonntag sagte.