Rom: Papst hat sich laut Vatikan eine Bronchitis zugezogen

Nach seiner Aufnahme in ein Krankenhaus befindet sich Papst Franziskus dem Vatikan zufolge auf dem Weg der Besserung. Der 86-Jährige leide an einer Bronchitis, teilte der Vatikan am Donnerstag mit. Nachdem er intravenös Antibiotika erhalten habe, gehe es ihm deutlich besser. «Ausgehend vom erwarteten Verlauf könnte der Heilige Vater in den nächsten Tagen entlassen werden», erklärten die Ärzte der Gemelli-Klinik.