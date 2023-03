Bericht: Papst Johannes Paul II. hat Kindesmissbrauch bewusst vertuscht

1 / 4 Der verstorbene Papst Johannes Paul II. soll bereits als Kardinal in Polen von pädophilen Priestern innerhalb der Kirche gewusst haben, wie der Privatsender «TVN» am Sonntag berichtete. IMAGO/ZUMA Wire Hinter der Sendung steckt Ermittler Michal Gutowski. Während seiner Ermittlungen habe er mit zahlreichen Opfern pädophiler Priester, ihren Familien und ehemaligen Mitarbeitenden der Kirche gesprochen. Filipo Montefiote, AFP Eine Quelle erzählte, dass Wojtyla, wie Papst Johannes II. mit bürgerlichem Namen heißt, ihr 1973 persönlich von den pädophilen Handlungen in Bezug auf einen Priester erzählt habe. «Er bat darum, dass es nirgendwo gemeldet wird, sagte, er würde sich darum kümmern.» IMAGO/ZUMA Wire

Weiterer Skandal in der katholischen Kirche: Der verstorbene Papst Johannes Paul II. soll Jahre vor seiner Amtsübernahme vom Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche in Polen gewusst haben. Das berichtet der Privatsender «TVN» am Sonntag. Hinter der Sendung steckt Ermittler Michal Gutowski. Während seiner Recherche habe er mit zahlreichen Opfern von pädophilen Priestern, ihren Familien und ehemaligen Mitarbeitenden der Kirche gesprochen.

Seine Ermittlungen zeigen, dass Karol Wojtyla, so hieß Papst Johannes Paul II. vor seinem Amtsantritt, bereits als Kardinal in Krakau von Fällen pädophiler Priester innerhalb der Kirche gewusst habe. Eine Quelle Gutowskis erzählte, dass Wojtyla ihr 1973 persönlich von den pädophilen Handlungen in Bezug auf einen Priester erzählt habe. «Er bat darum, dass es nirgendwo gemeldet wird und sagte, er würde sich darum kümmern.»

Polnische Kirche gibt keine Dokumente heraus

Die betroffenen Priester habe er daraufhin, um einen Skandal zu vermeiden, in andere Bistümer versetzt. Einen davon nach Österreich. Diesem hatte er gar ein Empfehlungsschreiben an den Wiener Kardinal Franz König geschrieben, ohne die Missbrauchsvorwürfe zu nennen.