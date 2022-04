Missbrauch : Papst warnt vor Vertrauensverlust in Kirche

Papst Franziskus hat die katholischen Bischöfe dazu aufgerufen, Opfern von Missbrauch durch Priester besser zur Seite zu stehen.

In einer Rede an die Mitglieder der von ihm geschaffenen Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen sagte der Papst am Freitag, die Bischofskonferenzen sollten spezielle Zentren schaffen, in denen Missbrauchsopfern Gerechtigkeit und Heilung zuteil werden könne. «Ohne diesen Fortschritt werden die Gläubigen weiter ihr Vertrauen in ihre Pastoren verlieren, was es immer schwieriger macht, das Evangelium zu verkünden und zu bezeugen», sagte der Papst.