Hai biss ihm das Bein ab : Paralympischer Ski-Star protestiert im Tanga für Gleichberechtigung

Halbnackt protestierte Manoël Bourdenx im letzten Ski-Wettbewerb der Paralympics in Peking für Gleichberechtigung. Die Bilder der Aktion gingen um die Welt.

So sorgte Manoël Bourdenx für Aufsehen.

Halbnackt nur mit einem Tanga und einer Startnummer bekleidet sowie mit einem Protestbanner für Gleichberechtigung des paralympischen Sports fuhr der Franzose Manoël Bourdenx im Slalom die Piste in Peking hinunter.

Er gab somit allen Zuschauerinnen und Zuschauern eine klare Botschaft mit: mehr Gleichberechtigung für Para-Sportlerinnen und -Sportler. Und damit nicht genug. Im Zielbereich legte er sich neben eine Protest-Flagge, auf der der Satz stand: «Sind wir weniger wert?» Er sprach mit diesem Banner die nicht vorhandene Gleichberechtigung zwischen Olympia-Sportlerinnen und -Sportlern und den Paralympic-Athletinnen und -Athleten an.

Ein Hai biss ihm das Bein ab

Die Bilder seiner Aktion gingen viral. Der 34-jährige Franzose wurde am Ende im Slalom 20. 2017 attackierte ein Tigerhai Bourdenx beim Surfen vor Hawaii und biss ihm den rechten Unterschenkel ab. Auf Insta steht in seinem Profilbeschrieb: «Ich bin ein Kerl, der mit zwei Beinen nach Hawaii ging und nur mit einem zurückkam. Am Anfang dachte ich, es sei eine lächerliche Sache, aber ... letztendlich nicht.»