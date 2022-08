Luxemburg: Der Parc Merveilleux hat seinen elf-millionsten Besucher begrüßt

Der Bettemburger Parc Merveilleux hat an diesem Wochenende Grund zum Feiern gehabt: Am Freitag hat der Tierpark seinen elf-millionsten Besucher seit seinem 66-jährigem Bestehen in Empfang nehmen dürfen. Die Leitung des Parks hat zu diesem Anlass auch eine Überraschung für seine Gäste vorbereitet: Fünf zufällig ausgewählte Familien erhielten Geschenkkörbe mit verschiedensten Produkten, die zum Teil aus dem Souvenirshop des Parks stammten. Im Mai 2018 feierte der Tierpark übrigens seinen zehn-millionsten Besucher.