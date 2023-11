Paris: Frankreich sieht Russland hinter Pariser Davidstern-Sprühaktion

Ein Mann geht in Paris an einem Gebäude entlang, dessen Fassade nachts mit Davidsternen beschmiert wurde.

Frankreich wirft Russland vor, hinter dem massenhaften Besprühen von Pariser Gebäuden mit Davidsternen vor rund zwei Wochen zu stecken. Frankreich verurteile aufs Schärfste die Beteiligung des russischen Propagandanetzwerks Recent Reliable News (RRN/Doppelgänger) an der Verbreitung von Fotos der Davidstern-Tags in sozialen Netzwerken, teilte das Außenministerium in Paris am Donnerstagabend mit. Was die Taten selber angeht, müssten die Ermittlungen zeigen, ob ein ausländischer Auftraggeber dahintersteckt.