«Wie eine Tochter für mich» : Paris Hilton sucht mit sieben Tierkommunikatoren nach ihrem Hund

«Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um sie zurückzubekommen», teilte die 41-Jährige ihren Fans bei Instagram mit. Mit sieben verschiedenen Tierkommunikatoren hat das It-Girl gesprochen, die Kontakt zu Diamond Baby aufgenommen haben. «Sie alle sagen, dass sie noch am Leben ist. Das gibt mir Hoffnung.»

Von Kojoten gefressen?

Ein Insider verriet hingegen der Mail on Sunday, dass es nicht gut aussieht. «Wäre Diamond Baby entführt worden, hätte es Lösegeldforderungen gegeben. Doch es gab keine Anrufe», so die Quelle. «Von Anfang an bestand die Befürchtung, dass Diamond Baby wilden Kojoten zum Opfer gefallen sein könnte. In Los Angeles gibt es eine Rekordhitzewelle und die hungrigen Kojoten kommen auf der Suche nach Nahrung und Wasser in Wohnviertel.»