Fußball : Pariser Präfekt bezeichnet Chaos rund um Champions-League-Finale als «Fehlschlag»

Knapp zwei Wochen nach dem Chaos rund um das Champions-League-Finale in Paris hat der Pariser Polizeipräfekt die Verbreitung ungenauer Zahlen zu Fans mit gefälschten Eintrittskarten eingeräumt. «Es war offensichtlich ein Fehlschlag», bilanzierte Didier Lallement am Donnerstag bei einer Anhörung im Pariser Senat den Polizeieinsatz am Stadion.