Parken in Luxemburg : Parkhaus Knuedler wird erneut geschlossen

LUXEMBURG – Die Stadt Luxemburg kündigt an, dass das Parkhaus Knuedler ab dem kommenden Montag erneut für zehn Tage geschlossen wird.

Dies verschärft die angespannte Parksituation in der Stadt, da das Saint-Esprit-Parkhaus ebenfalls eine Baustelle ist. Die Stadt erinnert daran, dass in der Oberstadt und Umgebung noch weitere Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen: das Parkhaus Monterey mit 340 Plätzen, das Parkhaus Royal-Hamilius mit 404 Plätzen, das Parkhaus Théâtre mit 335 Plätzen und das Parkhaus Rond-Point Schuman mit 200 Plätzen unter der Woche und 400 Plätzen am Wochenende.